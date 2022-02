Bocconi: calcio industria che genera 25 mld l’anno in Europa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il calcio, oggi non è più solo uno sport. Come dimostrano i numeri, si tratta di un’industria in grado di generare ogni anno un giro d’affari da oltre 25 miliardi di euro in Europa, di cui 3,6 solo in Italia. Ciò richiede ai club calcistici di fronteggiare nuove sfide, che considerino la totalità dei fattori L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il, oggi non è più solo uno sport. Come dimostrano i numeri, si tratta di un’in grado dire ogni anno un giro d’affari da oltre 25 miliardi di euro in, di cui 3,6 solo in Italia. Ciò richiede ai club calcistici di fronteggiare nuove sfide, che considerino la totalità dei fattori L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Bocconi: calcio industria che genera 25 mld l’anno in Europa: Il calcio, oggi non è più solo uno… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Rivista Bocconi: il calcio è un'industria che genera 25 miliardi l’anno in Europa di cui 3,6 miliardi solo in Italia htt… - Niko21Bellik26 : RT @CalcioFinanza: Rivista Bocconi: il calcio è un'industria che genera 25 miliardi l’anno in Europa di cui 3,6 miliardi solo in Italia htt… - CalcioFinanza : Rivista Bocconi: il calcio è un'industria che genera 25 miliardi l’anno in Europa di cui 3,6 miliardi solo in Itali… - grollalcolica : @SacramentoPa Io non amo il calcio, anzi, proprio non lo sopporto, ma capisco cosa sia la passione dei tifosi e l’i… -