Alexander Skarsgård sulle riprese di The Northman: "Ero così esausto da voler piangere" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alexander Skarsgård, nel cast di The Northman, ha spiegato quanto è stato duro realizzare il film di Robert Eggers ma anche la soddisfazione provata a riprese terminate. Alexander Skarsgård ha ricordato il periodo di riprese di The Northman, il nuovo film diretto da Robert Eggers, descrivendo la meticolosità del regista ed il lavoro svolto per arrivare alla realizzazione di quella che lui stesso definisce un'opera "perfetta al 100 percento in ogni singolo dettaglio". Ancora due mesi di attesa, dopodiché sarà finalmente possibile vedere sul grande schermo The Northman, l'ultima fatica di Robert Eggers, pronto a conquistare nuovamente i consensi della critica a tre anni di distanza da The Lighthouse. Secondo quanto riferito, l'epopea ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022), nel cast di The, ha spiegato quanto è stato duro realizzare il film di Robert Eggers ma anche la soddisfazione provata aterminate.ha ricordato il periodo didi The, il nuovo film diretto da Robert Eggers, descrivendo la meticolosità del regista ed il lavoro svolto per arrivare alla realizzazione di quella che lui stesso definisce un'opera "perfetta al 100 percento in ogni singolo dettaglio". Ancora due mesi di attesa, dopodiché sarà finalmente possibile vedere sul grande schermo The, l'ultima fatica di Robert Eggers, pronto a conquistare nuovamente i consensi della critica a tre anni di distanza da The Lighthouse. Secondo quanto riferito, l'epopea ...

