WWE | Brock Lesnar ha rivelato quando potrebbe ritirarsi

(Di martedì 15 febbraio 2022)è sicuramente una delle più grandi superstar di sempre nel panorama wrestling e non solo: è riuscito a conquistare titoli mondiali nelle arti marziali miste militando nella UFC, la compagnia di MMA più importante del settore, oltre alla lista sconfinata di cinture che si è preso nei suoi 20 anni complessivi passati in WWE. Curriculum a parte, ciò che rendeunico nel suo genere, è la sua condizione atletica: alla soglia dei 45 anni, The Beast ha dei parametri di cardio, forza e conditioning che raramente si riescono a mantenere a quell’età. Tuttavia, anche per il nativo del Minnesota, prima o poi arriverà il momento di appendere gli stivaletti al chiodo. Quello del ritiro è anche uno degli argomenti che è stato affrontato proprio in una recente e rara intervista come ospite per il The Pat McAfee Show. Di ...