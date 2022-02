Università: Iulm, 5 borse di studio per premiare il merito (Di martedì 15 febbraio 2022) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Davanti a una sala gremita di studenti dell'Università Iulm di Milano sono state presentate le borse di studio di merito finanziate dal quotidiano d'opinione La Ragione. Il Rettore della Iulm, Prof. Gianni Canova, il vicedirettore del Corriere della Sera nonché Direttore del Master in Giornalismo della Iulm, Daniele Manca, e il direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani, hanno illustrato questa opportunità che finanzierà la retta del primo anno di laurea magistrale di cinque ragazzi che si distingueranno per il loro rendimento e capacità. Le borse saranno distribuite nei seguenti corsi: Arte, valorizzazione e mercato; Intelligenza artificiale, impresa e società; Marketing, consumi e comunicazione; Traduzione e specialistica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Davanti a una sala gremita di studenti dell'di Milano sono state presentate ledidifinanziate dal quotidiano d'opinione La Ragione. Il Rettore della, Prof. Gianni Canova, il vicedirettore del Corriere della Sera nonché Direttore del Master in Giornalismo della, Daniele Manca, e il direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani, hanno illustrato questa opportunità che finanzierà la retta del primo anno di laurea magistrale di cinque ragazzi che si distingueranno per il loro rendimento e capacità. Lesaranno distribuite nei seguenti corsi: Arte, valorizzazione e mercato; Intelligenza artificiale, impresa e società; Marketing, consumi e comunicazione; Traduzione e specialistica ...

