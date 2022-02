Teatro delle Muse. Dal 18 febbraio debutta “Non è una tragedia” (Di martedì 15 febbraio 2022) Un uomo in perenne conflitto con il rapporto materno e un marito troppo innamorato della moglie. Un trio alle prese con un divertente intreccio psicologico. Al Teatro delle Muse debutta lo spettacolo “Non è una tragedia” DAL 18 febbraio AL 6 MARZO 2022 Al Teatro delle Muse va in scena un divertente intreccio psicologico che vede l’arrivo sul palco di un’analista molto particolare, suo marito Attilio, ingegnere informatico, e Oreste, uomo solo per scelta ma in verità alla continua ricerca di emozioni speciali. Dal 18 febbraio al 6 marzo (ore 21.00 orario serale e pomeridiana domenica ore 17.00) nello storico Teatro di via Forlì torna una commedia che ha registrato il grande favore del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022) Un uomo in perenne conflitto con il rapporto materno e un marito troppo innamorato della moglie. Un trio alle prese con un divertente intreccio psicologico. Allo spettacolo “Non è una” DAL 18AL 6 MARZO 2022 Alva in scena un divertente intreccio psicologico che vede l’arrivo sul palco di un’analista molto particolare, suo marito Attilio, ingegnere informatico, e Oreste, uomo solo per scelta ma in verità alla continua ricerca di emozioni speciali. Dal 18al 6 marzo (ore 21.00 orario serale e pomeridiana domenica ore 17.00) nello storicodi via Forlì torna una commedia che ha registrato il grande favore del ...

