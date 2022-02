Short track, le avversarie di Arianna Fontana nei 1500 metri. Schulting e Lee fanno paura (Di martedì 15 febbraio 2022) Signore e signori, domani si chiudono i battenti per quanto riguarda lo Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium, le gare in programma saranno le seguenti: 1500 metri femminili e staffetta maschile. Nella prova del chilometro e mezzo Arianna Fontana ha nel mirino quello di migliorare il primato assoluto di medaglie ottenuto da un atleta di Short track a livello olimpico. La campionessa valtellinese è a quota 10 e punta all’undicesimo podio in carriera anche per superare un mito dello sport italiano come Stefania Belmondo, rappresentante del Bel Paese con più medaglie nella storia degli sport invernali. Non sarà affatto semplice visto che le rivali sono molto forti. Il gruppo delle rivali è ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Signore e signori, domani si chiudono i battenti per quanto riguarda loalle Olimpiadi Invernali di Pechino. Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium, le gare in programma saranno le seguenti:femminili e staffetta maschile. Nella prova del chilometro e mezzoha nel mirino quello di migliorare il primato assoluto di medaglie ottenuto da un atleta dia livello olimpico. La campionessa valtellinese è a quota 10 e punta all’undicesimo podio in carriera anche per superare un mito dello sport italiano come Stefania Belmondo, rappresentante del Bel Paese con più medaglie nella storia degli sport invernali. Non sarà affatto semplice visto che le rivali sono molto forti. Il gruppo delle rivali è ...

