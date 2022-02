Shoah | Fico | ' tenere alta la guardia | rischio di nuovi orrori e atrocità'

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "In questa fase storica atti terroristici e manifestazioni crescenti di antisemitismo determinano -anche in un continente come l'Europa- rischi inaccettabili per la sicurezza dei nostri concittadini ebrei, al punto da indurli in alcuni casi ad abbandonarlo. Il recente, gravissimo, episodio di odio antisemita subito da un ragazzino aggredito e insultato da due coetanee, dimostra ancora una volta l'assoluta necessità disemprel'attenzione contro ogni forma di intolleranza, indifferenza e oblio che, ancora oggi, rischiano di alimentaree nuove". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto, in un messaggio inviato a Rita Pappalardo, dirigente scolastico del Liceo 'E.Q. Visconti' di Roma, in occasione della ...

