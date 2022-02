Serie B | la Cremonese vince 3-1 col Parma ed è prima Pisa solo 2-2 col Vicenza Monza di rigore | crollo Spal

Advertising

zazoomblog : Serie B 2021-2022: la Cremonese batte il Parma vola al primo posto e non può più nascondersi - #Serie #2021-2022:… - ilnapolionline : SERIE B RISULTATI - La Cremonese vince e balza al primo posto. Pari interno del Pisa - - sportli26181512 : Serie B, i risultati della 23^ giornata: pari Pisa, la Cremonese passa in vetta: Il turno infrasettimanale di B ini… - GazzettinoL : Serie B 23a Giornata 1-2 Cosenza-Perugia 3-1 Cremonese-Parma 2-2 Pisa-LR Vicenza 0-1 Pordenone-Cittadella 1-… - ILOVEPACALCIO : Serie B: pari Pisa contro il Vicenza, vincono Cremonese e Perugia - risultati finali e classifica - Ilovepalermocal… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cremonese

TUTTO mercato WEB

Successo pesantissimo del Monza a Terni, i brianzoli sono quarti a - 3 dalla vetta occupata momentaneamente dalla: grigiorossi in testa alla classifica dopo aver battuto il Parma, in attesa ...... il tecnico torna a schierare titolare l'ex Crotone Neanche dieci minuti al fischio d'inizio di questo turno infrasettimanale, in cui spicca- Parma, con il Lecce che domani va ad ...Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - I risultati della 23esima giornata di Serie B: Cosenza-Perugia 1-2; Cremonese-Parma 3-1; Pisa-Vicenza 2-2; Pordenone-Cittadella 0-1; Spal-Reggina 1-3; Ternana-Monza 0-1; ...I gol di Baez, Gondo e Zanimacchia permettono alla Cremonese di stendere il Parma (gol della bandiera di Simy) e di andare in testa alla classifica della serie cadetta nell’attesa dei match che ...