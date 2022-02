Scandalo Robinho | mandato d’arresto internazionale per violenza sessuale di gruppo L’ex attaccante del Milan e quella notte del 2013

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 febbraio 2022) Se un giudice stabilisce determinate ‘colpe’, e se il reato del quale si viene imputati è uno dei più ripugnanti in assoluto, come quello di, ecco allora che ancora di più, decade ogni eventuale merito o virtù se l’imputato in questione è un personaggio pubblico ed amato.: la pm del tribunale dio ha inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di estradizione Ecco perché desta veramente stupore, e fa ribollire il sangue, quanto deciso da Adriana Blasco, pm del tribunale dio al quale, ha chiesto ilper il noto calciatore. Sulcampione brasiliano la pm ha addirittura inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di ...