San Gennaro Vesuviano, famiglia distrutta: donna muore in un incendio. Grave marito (Di martedì 15 febbraio 2022) Tragedia a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un un incendio è divampato in un appartamento di via Cozzolino. Una donna anziana, Giovannina Catapano, 86 anni è morta tra le fiamme. Rimasto ustionato e ferito anche il marito della vittima, Raffaele Boccia. San Gennaro Vesuviano, famiglia distrutta: donna muore in un incendio. Grave L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Tragedia a San, in provincia di Napoli, dove un unè divampato in un appartamento di via Cozzolino. Unaanziana, Giovannina Catapano, 86 anni è morta tra le fiamme. Rimasto ustionato e ferito anche ildella vittima, Raffaele Boccia. Sanin unL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LuisaMariaOrsi : Comunque secondo la scienza Il sangue di San Gennaro è qualcosa di simile alla maionese annerita dalla salsa di pom… - Secondo__me : @teladoiotokyo Me pare Lello nello sketch con Troisi in San Gennaro. ... ma io non voglio mica vincere al lotto t… - cronachecampane : San Gennaro Vesuviano, incendio in abitazione: muore anziano #incendio #sangennarovesuviano #UltimeNotizie - rep_napoli : Incendio in abitazione: muore una donna a San Gennaro Vesuviano [aggiornamento delle 12:01] - TgrRai : San Gennaro Vesuviano, Napoli, anziano muore nell’incendio di un’abitazione dove viveva una coppia di ultraottanten… -