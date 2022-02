Salernitana | l’annuncio ufficiale | Davide Nicola è il nuovo allenatore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno –è ildella. E’ stato il club granata ad annunciarlo con una nota nel pomeriggio: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig.e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”. La società del patron Iervolino ha scelto l’ex Crotone e Torino per sostituire Stefano Colantuono, esonerato nella giornata di ieri dopo aver raccolto soli 9 punti in 16 gare. Colantuono era a sua volta subentrato a Fabrizio Castori, che aveva iniziato la stagione dopo la promozione in A ottenuta lo scorso anno. . L'articolo proviene da Anteprima24.it.