Ryanair, sì ai rimborsi per i positivi al Covid. Ecco come fare (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 febbraio 2022 " Dopo varie sollecitazioni da parte delle associazioni dei consumatori, Ryanair , che finora consentiva di cambiare solo la data del volo a fronte di un pagamento di 40 euro , ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 febbraio 2022 " Dopo varie sollecitazioni da parte delle associazioni dei consumatori,, che finora consentiva di cambiare solo la data del volo a fronte di un pagamento di 40 euro , ...

ViPiu_it : Codici: bene l’apertura di Ryanair, ma i rimborsi per Covid devono essere in denaro e non con voucher - qn_lanazione : Ryanair, sì ai rimborsi per i positivi al Covid. Ecco come fare - AlexMCM : @Ryanair @Giulia_B Pagate i rimborsi invece de scrive cazzate - infoiteconomia : Codici: “Bene Ryanair, ma i rimborsi Covid devono essere in denaro” - CODICIassconsum : Al viaggiatore spetta il rimborso in denaro. Il voucher era legato alla normativa emergenziale, che non è più opera… -