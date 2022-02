Rinnovi Juventus, cinque nomi in lista: Dybala e non solo (Di martedì 15 febbraio 2022) cinque i giocatori della Juventus in attesa del rinnovo o di un addio. Ecco, nel dettaglio, le varie situazioni e come potrebbero evolversi La Juventus deve risolvere la questione legata a cinque Rinnovi di contratto. Il primo sulla lista è Dybala, previsto un incontro a fine mese per capire le reali intenzioni del ragazzo e dell’agente. Dire con certezza il suo futuro è difficile ad oggi. Gli altri casi intrigati sono Perin e Bernardeschi: il primo cerca un posto da titolare, l’altro per restare deve tagliarsi lo stipendio. Situazioni più semplici per Cuadrado e De Sciglio. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022)i giocatori dellain attesa del rinnovo o di un addio. Ecco, nel dettaglio, le varie situazioni e come potrebbero evolversi Ladeve risolvere la questione legata adi contratto. Il primo sulla, previsto un incontro a fine mese per capire le reali intenzioni del ragazzo e dell’agente. Dire con certezza il suo futuro è difficile ad oggi. Gli altri casi intrigati sono Perin e Bernardeschi: il primo cerca un posto da titolare, l’altro per restare deve tagliarsi lo stipendio. Situazioni più semplici per Cuadrado e De Sciglio. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, spazio ai rinnovi: #DeSciglio il primo nome sulla lista - forumJuventus : (TS) 'Juventus, questione rinnovi: verso la firma Dybala, Cuadrado e De Sciglio. Al 10 argentino offerta più bassa… - CalcioNews24 : #Juventus tanti i rinnovi in ballo ?? - Spazio_J : Idea prolungamento per un pilastro: il piano della Juve - - gilnar76 : Ultimissime Juve: piano per il futuro di Morata, il punto sui rinnovi #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -