Prossimo al debutto il Samsung Galaxy A23 | un altro buon entry-level

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022) C’è anche ilA23 da prendere in considerazione, sia in versione 4G che 5G. Ci ha pensato Steve H.McFly, alias @OnLeaks, ha fornito un primo quadro circa le specifiche tecniche di questodispositivo di fascia medio-bassa, che potrebbe molto far parlare di sé (sperando mantenga, qualora dovesse arrivare anche in Europa, un rapporto qualità/prezzo ragionevole anche nel nostro mercato). So… Here comes your very first look at the #A23 5G! (360° video + stunning 5K renders + display size + dimensions) #FutureSquadOn behalf of new Partner @Collegedunia -> https://t.co/2jMLqbE5O2 pic.twitter.com/pengEkZTmU— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 12, 2022 Il telefono potrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 MT6833 (6GB di RAM e 128GB di storage ...