Napoli, violenza in famiglia: scatta l'arresto per un 32enne

Napoli, violenza in famiglia: arrestato un 32enne per maltrattamenti alla compagna

Ha aggredito la compagna, minacciandola col ferro da stiro caldo, poi l'ha trascinata al piano di sotto, dove l'ha presa a schiaffi, minacciandola con le forbici. Un 32enne è finito in manette oggi a Napoli. É successo in un'abitazione di via Toledo. Sul posto- dopo una chiamata – sono intervenuti gli agenti del commissariato San Ferdinando, per la segnalazione di una lite familiare, dove hanno trovato la donna molto agitata che ha raccontato l'accaduto, dicendo che non era la prima volta che veniva aggredita dal suo compagno.

