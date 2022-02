Moggi: il Napoli è competitivo quanto l’Inter e ha qualcosa in più del Milan (Di martedì 15 febbraio 2022) Su Libero Luciano Moggi commenta la giornata di campionato appena conclusa parlando del Napoli di Luciano Spalletti. Nonostante il pareggio con l’Inter, il Napoli è ancora pienamente in corsa per lo scudetto, scrive. “Riteniamo la squadra di Spalletti competitiva al pari dell’Inter e con qualcosa in più del Milan, soprattutto adesso che ha recuperato tutti i titolari. Quella azzurra, infatti, ci sembra essere tornata la squadra della prima parte del campionato quando aveva la migliore difesa e il migliore attacco. Ce ne ha dato prova contro l’Inter, dominandola nel primo tempo con un pressing alto che la squadra nerazzurra ha sofferto anche in ragione della tanta intensità imposta alla gara. Tra gli azzurri molto bene Lobotka e Ruiz nelle loro mansioni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Su Libero Lucianocommenta la giornata di campionato appena conclusa parlando deldi Luciano Spalletti. Nonostante il pareggio con, ilè ancora pienamente in corsa per lo scudetto, scrive. “Riteniamo la squadra di Spalletti competitiva al pari dele conin più del, soprattutto adesso che ha recuperato tutti i titolari. Quella azzurra, infatti, ci sembra essere tornata la squadra della prima parte del campionato quando aveva la migliore difesa e il migliore attacco. Ce ne ha dato prova contro, dominandola nel primo tempo con un pressing alto che la squadra nerazzurra ha sofferto anche in ragione della tanta intensità imposta alla gara. Tra gli azzurri molto bene Lobotka e Ruiz nelle loro mansioni ...

