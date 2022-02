Massive Attack in concerto: date 2022 in Italia e biglietti (Di martedì 15 febbraio 2022) La band sarà il 21 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 22 al Milano Summer Festival e il 24 al Ferrara Summer Festival I Massive Attack – la band che ha inventato il Trip Hop e ha fatto conoscere al mondo la sua originalissima unione di elettronica, dub e rock fin – torna finalmente in Italia con tre imperdibili concerti il 21 giugno a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, il 22 giugno al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro) e il 24 giugno al Ferrara Summer Festival in Piazza Trento e Trieste. Il gruppo, formato da Robert Del Naja e Grant Marshall, dopo aver celebrato i vent’anni dell’album Mezzanine con un tour mondiale che nel 2019 ha visitato anche l’Italia, è pronto a tornare nel nostro paese per tre show che si preannunciano indimenticabili. date ... Leggi su lopinionista (Di martedì 15 febbraio 2022) La band sarà il 21 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 22 al Milano Summer Festival e il 24 al Ferrara Summer Festival I– la band che ha inventato il Trip Hop e ha fatto conoscere al mondo la sua originalissima unione di elettronica, dub e rock fin – torna finalmente incon tre imperdibili concerti il 21 giugno a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, il 22 giugno al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro) e il 24 giugno al Ferrara Summer Festival in Piazza Trento e Trieste. Il gruppo, formato da Robert Del Naja e Grant Marshall, dopo aver celebrato i vent’anni dell’album Mezzanine con un tour mondiale che nel 2019 ha visitato anche l’, è pronto a tornare nel nostro paese per tre show che si preannunciano indimenticabili....

Advertising

UnfoldingRoma : ??MASSIVE ATTACK IN ITALIA PER TRE SHOW IMPERDIBILI Clicca qui per saperne di più : ?? - Lopinionista : Massive Attack in concerto: date 2022 in Italia e biglietti - Infinitejest19 : Massive Attack: annunciate tre date in Italia - Newsic1 : MASSIVE ATTACK in Italia per tre concerti a giugno [Info & Biglietti] - Dimsuonosoft : I Massive Attack tornano in Italia con tre concerti il 21 giugno a #Roma alla Cavea dell’ @AuditoriumPdM , il 22 gi… -