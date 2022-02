LIVE – Musetti-Ymer, primo turno Atp Doha 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 15 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Lorenzo Musetti ed Elias Ymer, valevole per il primo turno dell’Atp 250 di Doha 2022. Il tennista italiano è reduce dai quarti di finale a Rotterdam, frenato a un passo dalla semifinale da Jiri Lehecka, quest’ultimo pericolosissimo outsider del torneo olandese e ottimo anche in semifinale contro Stefanos Tsitsipas. Buone sensazioni per il giovane italiano, alle quali il classe 2002 vorrà dar seguito sul cemento outdoor arabo; di fronte l’imprevedibile svedese Ymer, fratello maggiore di Mikael, una mina vagante sul veloce e recentemente superiore a Stefano Travaglia in quel di Pune. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale sul confronto di riferimento, a partire dalle ore 12.30 ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Ile latestuale del match tra Lorenzoed Elias, valevole per ildell’Atp 250 di. Il tennista italiano è reduce dai quarti di finale a Rotterdam, frenato a un passo dalla semifinale da Jiri Lehecka, quest’ultimo pericolosissimo outsider del torneo olandese e ottimo anche in semifinale contro Stefanos Tsitsipas. Buone sensazioni per il giovane italiano, alle quali il classe 2002 vorrà dar seguito sul cemento outdoor arabo; di fronte l’imprevedibile svedese, fratello maggiore di Mikael, una mina vagante sul veloce e recentemente superiore a Stefano Travaglia in quel di Pune. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale sul confronto di riferimento, a partire dalle ore 12.30 ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE #Musetti - #Ymer, 1° turno #AtpDoha 2022: inizio ore 12.30 @_SuperNews_ #tennis - livetennisit : ATP 250 Doha e Marsiglia: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) - Fprime86 : RT @federtennis: ???? Tre azzurri impegnati oggi sui campi, da tifare live su @SuperTennisTV per un posto in semifinale nei rispettivi Tornei… - federtennis : ???? Tre azzurri impegnati oggi sui campi, da tifare live su @SuperTennisTV per un posto in semifinale nei rispettivi… - livetennisit : ATP 500 Rotterdam: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) -