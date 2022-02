Il covid frena in Sicilia, nell’ultima settimana diminuiscono positivi e ricoveri: il report (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ufficio Statistica del Comune di Palermo ha reso noti i dati relativi all’andamento della pandemia da covid 19 in Sicilia e aggiornati a domenica 13 febbraio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile. “Nella settimana appena conclusa – scrive in una nota Girolamo D’Anneo, responsabile dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo – il numero dei nuovi positivi è leggermente diminuito rispetto alla settimana precedente, e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva, e sono diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rimane drammaticamente alto il numero dei decessi segnalati, anche se in diminuzione rispetto alle ultime settimane”. Nella settimana appena conclusa i nuovi ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 15 febbraio 2022) L’ufficio Statistica del Comune di Palermo ha reso noti i dati relativi all’andamento della pandemia da19 ine aggiornati a domenica 13 febbraio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile. “Nellaappena conclusa – scrive in una nota Girolamo D’Anneo, responsabile dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo – il numero dei nuoviè leggermente diminuito rispetto allaprecedente, e si è ulteriormente allentata la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva, e sono diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rimane drammaticamente alto il numero dei decessi segnalati, anche se in diminuzione rispetto alle ultime settimane”. Nellaappena conclusa i nuovi ...

