I look più belli di Amber Riley, attrice di “Glee” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto ha avuto inizio con Glee, una serie TV musical che ha dato voce a chi non credeva di averne. E, tra i personaggi più apprezzati per schiettezza e talento, vi è Mercedes Jones, assegnata alla talentuosa Amber Riley. Classe 1986, quest’oggi – 15 febbraio – l’attrice compie gli anni. Glee è stata un’isola felice per tantissimi telespettatori, una serie TV andata in onda per sei stagioni dal 2009 al 2015 e che ha lanciato la carriera di attrici come Lea Michele e Melissa Benoist. Tuttavia le difficoltà sul set non sono state poche. Molti membri del cast hanno dichiarato – anni dopo la chiusura della serie TV – di aver avuto difficoltà a lavorare con Lea Michele. In più hanno pianto la scomparsa di attori come Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera, venuti a mancare ... Leggi su velvetmag (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto ha avuto inizio con, una serie TV musical che ha dato voce a chi non credeva di averne. E, tra i personaggi più apprezzati per schiettezza e talento, vi è Mercedes Jones, assegnata alla talentuosa. Classe 1986, quest’oggi – 15 febbraio – l’compie gli anni.è stata un’isola felice per tantissimi telespettatori, una serie TV andata in onda per sei stagioni dal 2009 al 2015 e che ha lanciato la carriera di attrici come Lea Michele e Melissa Benoist. Tuttavia le difficoltà sul set non sono state poche. Molti membri del cast hanno dichiarato – anni dopo la chiusura della serie TV – di aver avuto difficoltà a lavorare con Lea Michele. In più hanno pianto la scomparsa di attori come Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera, venuti a mancare ...

