I democratici moderati temono una sconfitta alle elezoni di midterm (Di martedì 15 febbraio 2022) I democratici moderati temono che alle elezioni di midterm il Congresso tornerà nelle mani dei repubblicani. Per i moderati, il motivo principale riguarda le lotte interne al partito. Non solo l’America è divisa in due, ma anche il partito democratico ormai si trova scisso tra moderati e progressisti. I democratici moderati temono una sconfitta del Leggi su periodicodaily (Di martedì 15 febbraio 2022) Icheelezioni diil Congresso tornerà nelle mani dei repubblicani. Per i, il motivo principale riguarda le lotte interne al partito. Non solo l’America è divisa in due, ma anche il partito democratico ormai si trova scisso trae progressisti. Iunadel

Advertising

Billa42_ : I democratici moderati temono una sconfitta alle elezoni di midterm - SoccorsiG : - lpatelmoyahoo : RT @lpatelmoyahoo: Il PD non può essere un partito di 'centro' perché: 1) non è riuscito inculturare ai valori cattolico democratici e mode… - lpatelmoyahoo : Il PD non può essere un partito di 'centro' perché: 1) non è riuscito inculturare ai valori cattolico democratici e… - LiveSiciliaPA : Palermo, Giovani democratici: “Campo largo aperto a riformisti e moderati” -