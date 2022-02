Gf Vip, Alex svela le sue intenzioni a Delia (VIDEO): “Sono qui per la mia riconquista. La nostra vittoria…”. La reazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel corso della serata di Martedì 15 Febbraio 2022, Alex Belli nella casa del Gf Vip ha rivelato a Delia le sue intenzioni dopo il suo ritorno nel reality. Ecco il VIDEO di quanto affermato da Alex Belli: Se avevate ancora dubbi, lo conferma anche lui che è lì per la reconquista #gfvip pic.twitter.com/jE3AX2Wqjq — ???? (@EmmaFerri3) February 15, 2022 Ecco le parole dell’attore nei confronti di Delia: “Questo momento qui è la nostra opportunità per riagganciarci e celebrare qui la mia riconquista, la nostra vittoria. La nostra vittoria di questo programma amore mio non è il 14 di Marzo, siamo noi”. Nel giro di pochi minuti, sui social, molti utenti hanno espresso il proprio parere sulle parole di ... Leggi su pallonepazzo (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel corso della serata di Martedì 15 Febbraio 2022,Belli nella casa del Gf Vip ha rivelato ale suedopo il suo ritorno nel reality. Ecco ildi quanto affermato daBelli: Se avevate ancora dubbi, lo conferma anche lui che è lì per la reconquista #gfvip pic.twitter.com/jE3AX2Wqjq — ???? (@EmmaFerri3) February 15, 2022 Ecco le parole dell’attore nei confronti di: “Questo momento qui è laopportunità per riagganciarci e celebrare qui la mia, lavittoria. Lavittoria di questo programma amore mio non è il 14 di Marzo, siamo noi”. Nel giro di pochi minuti, sui social, molti utenti hanno espresso il proprio parere sulle parole di ...

