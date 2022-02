FIFPro: il 75% dei calciatori non vuole i Mondiali biennali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 75% dei calciatori professionisti maschili desidera mantenere il Mondiale ogni quattro anni, secondo un sondaggio condotto da FIFPro e dai sindacati nazionali dei calciatori su 1.000 giocator a proposito dei carichi di lavoro e dei formati delle competizioni. Secondo il sondaggio, la maggior parte dei giocatori classifica la Coppa del Mondo e il proprio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 75% deiprofessionisti maschili desidera mantenere il Mondiale ogni quattro anni, secondo un sondaggio condotto dae dai sindacati nazionali deisu 1.000 giocator a proposito dei carichi di lavoro e dei formati delle competizioni. Secondo il sondaggio, la maggior parte dei giocatori classifica la Coppa del Mondo e il proprio L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie FIFPro: il 75% dei calciatori non vuole i Mondiali biennali: Il 75% dei calciatori professioni… - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: FIFPro, il 75% dei calciatori si schiera contro #Infantino: 'no' ai Mondiali ogni due anni - CalcioFinanza : FIFPro, il 75% dei calciatori si schiera contro #Infantino: 'no' ai Mondiali ogni due anni -