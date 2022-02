Eutanasia | Consulta | referendum inammissibile

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Corte costituzionale boccia ilsu l’. La camera di consiglio si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del‘Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)’. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenutoil quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni. ASSOCIAZIONE COSCIONI – ”E’ una sconfitta per la nostra democrazia, ...

Advertising

pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - RadioRadicale : ?? BREAKING La #Consulta ha giudicato inammissibile il #referendum sull’eutanasia legale. - Angie_271218 : RT @marcocattaneo: Una manciata di vecchi sani che decide della vita di giovani malati e sofferenti. Questo è. #eutanasia #consulta - emmolinabubu : RT @PamelaFerrara: La Consulta boccia il #Referendum sull'#Eutanasia perché non sarebbe preservata la tutela minima della vita umana. Che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Consulta

di Redazione Online Dopo il no all', lasi dovrà pronunciare su altri sette quesiti: sei riguardano la giustizia e uno la depenalizzazione della coltivazione della cannabis La Corte costituzionale ha dichiarato "...: inammissibile quesito referendario Ladice no al quesito referendario sull'. 'La Corte costituzionale - si legge in una nota - si è riunita oggi in camera di ...Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “La Consulta ha reso inammissibile il referendum su “eutanasia”. Ora il Parlamento abbia scatto di dignità per dare risposta a esigenza del paese e dei cittadini con una ...Bocciato il referendum sull’eutanasia. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che chiede di depenalizzare l’omicidio del consenziente. In attesa del deposito della sentenza, ...