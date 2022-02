Dramma sulla provinciale, Sara si scontra e muore. È stato il padre a trovarla (Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’è stato niente da fare per Sara Viva Sorge: quando i soccorsi sono arrivati era già morta. I suoi 27 anni si erano spenti lungo la strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino in provincia di Brindisi. Per un terribile scherzo del destino a trovare la ragazza è stato il padre: era preoccupato perché non la vedeva rientrare, così ha preso l’auto e ha iniziato a percorrere la provinciale senza sapere che di lì a poco si sarebbe trovato di fronte la Renault Twingo bianca nel terreno. L’auto di Sara Viva Sorge, aveva finito la sua corsa contro in palo. A quanto si apprende la ragazza, infermiera, stava tornando a casa dopo il turno di notte presso la struttura riabilitativa “San Raffele” di Ceglie Messapica. Ancora incerta la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Non c’èniente da fare perViva Sorge: quando i soccorsi sono arrivati era già morta. I suoi 27 anni si erano spenti lungo la stradache collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino in provincia di Brindisi. Per un terribile scherzo del destino a trovare la ragazza èil: era preoccupato perché non la vedeva rientrare, così ha preso l’auto e ha iniziato a percorrere lasenza sapere che di lì a poco si sarebbe trovato di fronte la Renault Twingo bianca nel terreno. L’auto diViva Sorge, aveva finito la sua corsa contro in palo. A quanto si apprende la ragazza, infermiera, stava tornando a casa dopo il turno di notte presso la struttura riabilitativa “San Raffele” di Ceglie Messapica. Ancora incerta la ...

