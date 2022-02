Doha: l'influenza ferma Musetti (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel “Qatar ExxonMobil Open”, torneo ATP 250 sul cemento trasmesso in diretta da SuperTennis, Lorenzo si ritira a pochi minuti dall’esordio contro il lucky loser svedese Elias Ymer. La prima testa di serie è il canadese Shapovalov Leggi su federtennis (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel “Qatar ExxonMobil Open”, torneo ATP 250 sul cemento trasmesso in diretta da SuperTennis, Lorenzo si ritira a pochi minuti dall’esordio contro il lucky loser svedese Elias Ymer. La prima testa di serie è il canadese Shapovalov

