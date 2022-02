Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' (Di martedì 15 febbraio 2022) "Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid". Dopo l'espulsione dall'Australia , il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha parlato alla Bbc (... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022) "Nonun non vax, ma rinuncerei aiche essere costretto acontro il Covid". Dopo l'espulsione dall'Australia , il numero 1 del mondo Novakha parlato alla Bbc (...

Advertising

repubblica : Novak Djokovic non si vaccina, Roland Garros e Wimbledon a rischio: 'Se questo è il prezzo lo pagherò' - Gazzetta_it : Parla Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' - Agenzia_Italia : #COVID19 Il tennista serbo, numero uno del tennis mondiale, ha spiegato in un'intervista alla Bbc di non essere un… - napolista : #Djokovic: «Sono disposto a non giocare a Wimbledon e Roland Garros pur di non vaccinarmi» Intervista esclusiva al… - Elisabe94838092 : RT @repubblica: Novak Djokovic non si vaccina, Roland Garros e Wimbledon a rischio: 'Se questo è il prezzo lo pagherò' -