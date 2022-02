(Di martedì 15 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) –per l’Italia con Sofianellaolimpica femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino. L’oro è andato alla svizzera Corinne Suter che ha chiuso con il tempo di 1’31?87, subito dietro la bergamasca con 1’32?03, gradino più basso del podio percon 1’32?44. Fino alladella svizzera, l’Italia occupava le prime tre posizioni coned Elena Curtoni, scesa per prima e alla fine quinta con 1’32?87. Persi trattava del rientro dopo l’infortunio del 23 gennaio a Cortina. Con queste due medaglie, l’Italia arriva a quota 13 complessive: 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi.“Una grandissima ...

Advertising

Gazzetta_it : Discesa donne, la Goggia è d’argento, Nadia Delago bronzo #Beijing2022 - messina_oggi : Discesa donne, argento Goggia e bronzo Nadia DelagoPECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Argento e bronzo per l'Italia con S… - Pietro_Firenze : Immensa Goggia, è argento a 23 giorni dall'infortunio. Bronzo Nadia Delago, oro alla Suter - IlModeratoreWeb : Discesa donne, argento Goggia e bronzo Nadia Delago - - nestquotidiano : Discesa donne, argento Goggia e bronzo Nadia Delago -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa donne

L'appuntamento che però farà svegliare tanti nel cuore della notte sarà quello con la... perché in programma ci sono le finali delle gare ad inseguimento a squadre : dalle ore 9.22 le(...7.00 Pechino, libera:argento e bronzo Italia Un'Italia super, viene beffata nellaliberadi Pechino da Corinne Suter. La svizzera, campionessa mondiale in carica, batte una straordinaria Sofia Goggia, argento a 23 giorni dalla bruttissima caduta di Cortina, e la ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Argento e bronzo per l’Italia con Sofia Goggia e Nadia Delago nella discesa olimpica femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino. L’oro è andato alla svizzera Corinne ...La sciatrice rossocrociata ha infatti primeggiato nella discesa libera femminile, mettendosi alle spalle un’incredibile Sofia Goggia (+0’’16) - rientrata a tempo di record dall’infortunio patito lo ...