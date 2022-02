Advertising

Mediagol : Di Paolantonio: “Palermo tra le migliori del Girone, vogliamo vincere. I playoff…” - GDS_it : Cross dalla destra di Nicolao e tocco vincente di Di Paolantonio all'inizio della gara e ora il Palermo è costretto… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolantonio Palermo

Mediagol.it

... Turchetta regala un punto SUBITO DI! Impiega appena 4 il Foggia a trovare il vantaggio contro il: lancio ben calibrato di Curcio per Diche non lascia scampo a ...- GOL DI DI. Peggio di così non poteva iniziare la partita del, che subisce gol proprio a causa di una svista di Valente (non proprio un difensore), che si lascia scappare il ...FORMAZIONI. FOGGIA (4-3-3) Volpe – Nicolao, Buschiazzo, Di Pasquale, Rizzo – Garofalo, Petermann, Di Paolantonio – Merola, Ferrante, Curcio. PALERMO (3-4-2-1). Pelagotti – Accardi, Lancini, Marconi – ...FOGGIA – Dopo il successo interno contro la Juve Stabia per 3-1, il Palermo torna in campo per ... sul pallone si avventa Di Paolantonio che da pochi passi batte Pelagotti.