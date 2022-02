Denaro per sanare abusi edilizi, in arresto sottufficiale della Municipale e geometra (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Sanavano gli abusi edilizi in cambio di Denaro: è l’accusa che i carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) e la Procura di Napoli contestano a un sottufficiale della Polizia Municipale di Ercolano, in provincia di Napoli, e a un geometra, entrambi e arrestati stamattina dai militari. Nei loro confronti viene ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Si tratta del luogotenente Francesco Tempesta e del geometra Vincenzo Rocco che, secondo gli inquirenti di volta in volta, garantivano il dissequestro delle opere abusive, la celere trattazione di pratiche volte alla regolarizzazione di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Sanavano gliin cambio di: è l’accusa che i carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) e la Procura di Napoli contestano a unPoliziadi Ercolano, in provincia di Napoli, e a un, entrambi e arrestati stamattina dai militari. Nei loro confronti viene ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Si tratta del luogotenente Francesco Tempesta e delVincenzo Rocco che, secondo gli inquirenti di volta in volta, garantivano il dissequestro delle opereve, la celere trattazione di pratiche volte alla regolarizzazione di ...

Advertising

agorarai : 'Non esiste ancora il nucleare di quarta generazione, ci vuole molto tempo e molto denaro per creare una centrale n… - aldotorchiaro : @gaiatortora @ilriformista @SigfridoRanucci Non direi. Ha cambiato più versioni, prima una bufala, oggi dice video… - anteprima24 : ** #Denaro per sanare abusi edilizi, in #Arresto sottufficiale della Municipale e geometra **… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Ucraina Per i mercati il rischio guerra va a comporre la tempesta perfetta, insieme a inflazione e costo del denaro. Bors… - semprelibri : RT @claraspada: #AmoreCheVieniAmoreCheVai #SalaLettura Penoso è non amare, penoso è pure amare., più penoso di tutto è amare disamati… -