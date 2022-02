Del Piero su Vlahovic: «Ora dovrà pagarmi una cena» (Di martedì 15 febbraio 2022) . Così l’ex capitano della Juventus sul neo bianconero Alessandro Del Piero a Sky Sport ha commentato così l’esultanza con la linguaccia di Dusan Vlahovic dopo il suo primo gol con la Juventus. Le sue parole: «È stato un bel tuffo nel passato, gli chiederò di pagarmi una cena. È partito alla grande, alla grandissima. Lui e Zakaria danno una visione diversa della Juve. Se vogliamo sintetizzarla, fino a un mese la Juve doveva vincere. Oggi vuole vincere e lo si è visto nelle partite, nell’atteggiamento. Il percorso è passato attraverso il sistemare la difesa, e poi Vlahovic ha dato un altro peso all’attacco. Tutti hanno preso energia, positività, entusiasmo. Sanno che la Juve può segnare in ogni momento, prima non era così e ha trasformato in meglio la squadra». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) . Così l’ex capitano della Juventus sul neo bianconero Alessandro Dela Sky Sport ha commentato così l’esultanza con la linguaccia di Dusandopo il suo primo gol con la Juventus. Le sue parole: «È stato un bel tuffo nel passato, gli chiederò diuna. È partito alla grande, alla grandissima. Lui e Zakaria danno una visione diversa della Juve. Se vogliamo sintetizzarla, fino a un mese la Juve doveva vincere. Oggi vuole vincere e lo si è visto nelle partite, nell’atteggiamento. Il percorso è passato attraverso il sistemare la difesa, e poiha dato un altro peso all’attacco. Tutti hanno preso energia, positività, entusiasmo. Sanno che la Juve può segnare in ogni momento, prima non era così e ha trasformato in meglio la squadra». L'articolo proviene da Calcio News ...

