Crisi in Ucraina | che cosa serve per poter dire | distensione

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Bruxelles. La diplomazia del megafono per esporre in tempo reale le mosse del Cremlino, la minaccia di sanzioni senza precedenti contro la Russia e l’unità del fronte occidentale a difesa della sovranità dell’sembrano aver portato i loro frutti. La Russia martedì ha annunciato il ritiro di una parte delle sue truppe ammassate alla frontierae ha detto di essere pronta a proseguire la via diplomatica per discutere il suo contenzioso di sicurezza con la Nato. La guerra “la vogliamo o non la vogliamo? Certo che no”, ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, dopo aver incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz: “È esattamente per questo che abbiamo avanzato le nostre proposte per un processo di negoziato”. In occidente nessuno si fida più della parola di Putin. Tutti vogliono verificare sul terreno il ritiro. “Finora non ...