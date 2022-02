Covid in Campania, indice di contagio ancora oltre il 13% ma ricoveri in netto calo (Di martedì 15 febbraio 2022) In Campania, nelle ultime 48 ore, si sono registrati 7.614 positivi al Coronavirus (6.396 al test antigenico e 1.218 al tampone molecolare). I test svolti sono stati 57.868 di cui: 43.679 antigenici e 14.189 molecolari. 19 i decessi nelle ultime 48 ore; altri 7 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 812 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 65 (-8) occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata sono 3.160, di cui 1.155 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) In, nelle ultime 48 ore, si sono registrati 7.614 positivi al Coronavirus (6.396 al test antigenico e 1.218 al tampone molecolare). I test svolti sono stati 57.868 di cui: 43.679 antigenici e 14.189 molecolari. 19 i decessi nelle ultime 48 ore; altri 7 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 812 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 65 (-8) occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata sono 3.160, di cui 1.155 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

