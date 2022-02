CorSport: Barcellona-Napoli, Ounas ancora non al top, a destra Elmas o Malcuit (Di martedì 15 febbraio 2022) Niente Barcellona-Napoli per Politano e Lobotka, entrambi usciti infortunati dal match con l’Inter di sabato sera. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla possibile formazione che sceglierà Spalletti per la partita di giovedì di Europa League. Il nodo, più del centrocampo, è quello della fascia destra, visto che oltre a Politano è out anche Lozano e che Ounas non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. In mediana, invece, è certo l’impiego di Anguissa titolare, al fianco di Fabian. “Il vero problema, invece, riguarda la casella destra del tris di trequarti: fuori Politano ma fuori anche Lozano, sempre alle prese con i postumi della lussazione alla spalla destra e con il suo percorso riabilitativo. Ounas, tra l’altro, non è ancora al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Nienteper Politano e Lobotka, entrambi usciti infortunati dal match con l’Inter di sabato sera. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla possibile formazione che sceglierà Spalletti per la partita di giovedì di Europa League. Il nodo, più del centrocampo, è quello della fascia, visto che oltre a Politano è out anche Lozano e chenon hai 90 minuti nelle gambe. In mediana, invece, è certo l’impiego di Anguissa titolare, al fianco di Fabian. “Il vero problema, invece, riguarda la caselladel tris di trequarti: fuori Politano ma fuori anche Lozano, sempre alle prese con i postumi della lussazione alla spallae con il suo percorso riabilitativo., tra l’altro, non èal ...

