“Ci vuole orecchio” e anche un bel po’ di ironia | Elio racconta Enzo Jannacci

Advertising

DAXdB : Enzo Jannacci - Ci vuole orecchio - redmianto : Ho scoperto la canzone Ci Vuole Orecchio di Enzo Jannacci grazie a Shazam. - ADMAIORASEMPER_ : Ho scoperto il brano Ci Vuole Orecchio di Enzo Jannacci grazie a @Shazam. - emmovediamo : RT @afspagnuolo: @emmovediamo ...immerso, intinto dentro al secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio... Per fare certe cose ci vuole o… - afspagnuolo : @emmovediamo ...immerso, intinto dentro al secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio... Per fare certe cose ci vuole orecchio!???????? -

Ultime Notizie dalla rete : vuole orecchio

IlPescara

Una gomma per cancellare da sei sterline fatta a forma di: come quello che Vincent Van Gogh si staccò da solo in un momento di rabbiosa follia, dopo ... "Per l'artista tormentato chefare ...Di Fabio Cuminetti Concerto - spettacolo venerdì 18 febbraio al Creberg Teatro: alle 21 va in scena "Ci" in cui Elio "Canta e recita Enzo Jannacci", come recita il sottotitolo. Grazie alla coloratissima scenografia di Giorgio Gallione (anche regista) e agli arrangiamenti di Paolo ...“Pronto, sono Elio, per l’intervista”, esordisce gentile e serio, come sarà per tutta la chiacchierata, pesando le parole con piccoli sospiri, lasciando trasparire un’intelligenza placida, di uno che ...Tra di loro c’è sempre di più un avvicinamento costante e la ragazza gli ha sussurrato delle parole all’orecchio che non sono passate inosservate. Già, quando il marito aveva intrapreso una relazione, ...