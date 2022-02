Champions League 2021/2022, sorteggio quarti e semifinali: data, orario, tv e streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto pronto per il sorteggio di quarti e semifinali di Champions League 2021/2022. L’evento è in programma alle 12:00 di venerdì 18 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, Svizzera. Protagoniste le otto vincitrici degli ottavi di finale. Saranno tre i sorteggi: uno per i quarti di finale; un secondo per le semifinali, sulla base degli abbinamenti per i quarti di finale; e un terzo per stabilire, a scopo meramente amministrativo, la squadra “di casa” per la finale. Da questo turno spariscono le limitazioni legate alle federazioni. Il sorteggio potrà essere seguito in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto pronto per ildidi. L’evento è in programma alle 12:00 di venerdì 18 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, Svizzera. Protagoniste le otto vincitrici degli ottavi di finale. Saranno tre i sorteggi: uno per idi finale; un secondo per le, sulla base degli abbinamenti per idi finale; e un terzo per stabilire, a scopo meramente amministrativo, la squadra “di casa” per la finale. Da questo turno spariscono le limitazioni legate alle federazioni. Ilpotrà essere seguito in tv su Sky Sport e insu Sky Go, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta ...

