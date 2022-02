Blanco, nuove date per il Blu Celeste Tour, cambia la venue di Lucca (Di martedì 15 febbraio 2022) Raddoppiano le date di Roma, Catania e Milano del Blu Celeste Tour di Blanco, cambia la location del live al Lucca Summer Festival e si aggiungono altre date A seguito dell’incredibile sold out di tutte le date annunciate a oggi, e a poche ore dalla certificazione del disco di Platino per Brividi (brano vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood), arrivata dopo meno di due settimane dalla pubblicazione, Blanco aggiunge nuovi appuntamenti estivi del Blu Celeste Tour tra cui il raddoppio delle date di Roma, Catania e Milano. L’appuntamento a Lucca del 21 luglio cambia inoltre location e si sposta al Lucca Summer Festival – Mura ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 15 febbraio 2022) Raddoppiano ledi Roma, Catania e Milano del Bludila location del live alSummer Festival e si aggiungono altreA seguito dell’incredibile sold out di tutte leannunciate a oggi, e a poche ore dalla certificazione del disco di Platino per Brividi (brano vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood), arrivata dopo meno di due settimane dalla pubblicazione,aggiunge nuovi appuntamenti estivi del Blutra cui il raddoppio delledi Roma, Catania e Milano. L’appuntamento adel 21 luglioinoltre location e si sposta alSummer Festival – Mura ...

