Bankitalia: debito 2021 a 2.678,4 mld, +104,9 mld (Di martedì 15 febbraio 2022) Al 31 dicembre del 2021 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.678,4 miliardi: lo rende noto la Banca d'Italia ricordando che a fine 2020 il debito ammontava a 2.573,5 miliardi (155,6 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Al 31 dicembre delildelle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.678,4 miliardi: lo rende noto la Banca d'Italia ricordando che a fine 2020 ilammontava a 2.573,5 miliardi (155,6 ...

Advertising

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Economia Bankitalia: debito 2021 a 2.678,4 mld in aumento sul 2020. A marzo il valore del Pil diffuso da Istat https:… - PrimaCommunica2 : #Economia Bankitalia: debito 2021 a 2.678,4 mld in aumento sul 2020. A marzo il valore del Pil diffuso da Istat - fisco24_info : Bankitalia: debito 2021 a 2.678,4 mld, +104,9 mld: Aumento in valore assoluto, atteso calo in rapporto al Pil - ItaliaOggi : Debito pubblico, Bankitalia: nel 2021 salito a 2.678,4 mld (+105 mld) - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Bankitalia: debito pubblico a 2.678,4 miliardi nel 2021, +104,9 miliardi #bankitalia -