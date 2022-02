ATP Doha 2022, Lorenzo Musetti si ritira prima di giocare: Joao Sousa al suo posto (Di martedì 15 febbraio 2022) Avrebbe dovuto esordire quest’oggi nell’ATP250 di Doha Lorenzo Musetti. Il toscano aveva in programma il match contro lo svedese Elias Ymer e si prospettava un match interessante. La sfida però non ha avuto luogo perché l’azzurro è stato costretto a rinunciare. Musetti ha dovuto dare forfait per uno stato febbrile e di conseguenza non ha potuto affrontare lo svedese. Pertanto nel torneo, dopo anche l’eliminazione di Thomas Fabbiano, non è rimasto alcun giocatore nostrano al via. Giusto sottolineare che al posto del classe 2001 del Bel Paese sia entrato in tabellone il portoghese Joao Sousa. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Avrebbe dovuto esordire quest’oggi nell’ATP250 di. Il toscano aveva in programma il match contro lo svedese Elias Ymer e si prospettava un match interessante. La sfida però non ha avuto luogo perché l’azzurro è stato costretto a rinunciare.ha dovuto dare forfait per uno stato febbrile e di conseguenza non ha potuto affrontare lo svedese. Pertanto nel torneo, dopo anche l’eliminazione di Thomas Fabbiano, non è rimasto alcun giocatore nostrano al via. Giusto sottolineare che aldel classe 2001 del Bel Paese sia entrato in tabellone il portoghese. Foto: LaPresse

