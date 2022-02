Ancona, muore a 16 anni in un incidente stradale durante lo stage. Bianchi: "Avviato tavolo per maggiore sicurezza in formazione". La protesta degli studenti: "Dimettiti" (Di martedì 15 febbraio 2022) E' successo a Serra de' Conti. La vittima, Giuseppe Lenoci, originario della provincia di Fermo, era passeggero su un autocarro, che è finito contro un albero. Il conducente si è salvato ma è grave Leggi su repubblica (Di martedì 15 febbraio 2022) E' successo a Serra de' Conti. La vittima, Giuseppe Lenoci, originario della provincia di Fermo, era passeggero su un autocarro, che è finito contro un albero. Il conducente si è salvato ma è grave

