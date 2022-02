WWF | l’inquinamento da plastica degli oceani sarà quattro volte maggiore entro il 2050

Leggi su cityroma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Intrappolamento, ingestione, soffocamento e rilascio di sostanze chimiche tossiche. Sono alcuni dei principali danni causati dallegato alla dispersione dellanei mari di tutto il mondo. Un nuovo report del WWF analizza oltre 2.590 studi e fornisce l’analisi completaimpatti chedasta provocando sulle specie e sugli ecosistemi marini: una vera e propria crisi planetaria, secondo la definizione data dalle Nazioni Unite.Il nuovo report paventa rischi ecologici significativi per molte aree che vedranno vanificati moltiattuali sforzi per proteggere e aumentare la biodiversità se non si interverrà subito. Basti pensare che la massa (in peso) di tutta lapresente sul Pianeta è il doppio della biomassa ...