Vittorio Sgarbi: “Michele Bravi troppo femmina”, lui replica “giudizi medioevali” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il giudizio di Vittorio Sgarbi su Michele Bravi è arrivato durante il programma Dedicato: il cantante di Sanremo 2022 ha replicato sui social. Michele Bravi ha replicato alle affermazioni di Vittorio Sgarbi: il critico d'arte lo ha accusato di aver mostrato eccessiva femminilità durante l'esibizione di 'Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi', cover sanremese del brano di Lucio Battisti. Sgarbi ha avuto da ridire anche su Mahmood e Blanco che però, almeno per ora, hanno preferito non cadere nella provocazione. Ospite di Serena Autieri nel programma 'Dedicato', Vittorio Sgarbi, ha parlato di Sanremo 2022, criticando prima Michele ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilo disuè arrivato durante il programma Dedicato: il cantante di Sanremo 2022 hato sui social.hato alle affermazioni di: il critico d'arte lo ha accusato di aver mostrato eccessiva femminilità durante l'esibizione di 'Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi', cover sanremese del brano di Lucio Battisti.ha avuto da ridire anche su Mahmood e Blanco che però, almeno per ora, hanno preferito non cadere nella provocazione. Ospite di Serena Autieri nel programma 'Dedicato',, ha parlato di Sanremo 2022, criticando prima...

La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi sul problema energetico che riguarda i paesi occidentali ma in particolare l'Italia:… - SPYit_official : 'Sembra una femmina', Michele Bravi risponde alle accuse di Vittorio Sgarbi: “Giudizi medioevali limitano la creati… - proteina0 : @OrtigiaP @VittorioSgarbi Grande Sgarbi Vittorio per stare dalla parte giusta - AntonellaColam4 : @donato_valerio @MarioCircello Concordo ??tutte pecore come dice Vittorio Sgarbi, comunque vedremo ?? - the_l0uis_ : @stanzaselvaggia e sopratutto scopriremo perché la gente continua ad invitare (ed ascoltare) Vittorio Sgarbi. -