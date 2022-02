Tv ufficiale Reggina sui social: “Quando torni a casa dai uno schiaffo a tua moglie, lei sa perché”, poi rimosso (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grave episodio in mattinata denunciato in Calabria dall’assessore alle politiche di genere di Reggio Calabria, Angela Martino. Sull’account social della Tv ufficiale della Reggina, squadra di Serie B, infatti, era apparso un post con un (presunto) proverbio cinese: “Quando torni a casa alla sera dai uno schiaffo a tua moglie; tu non sai perché glielo dai, ma lei sì”. Successivamente il post è stato cancellato, ma si attendono comunicazioni ufficiali dal club granata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grave episodio in mattinata denunciato in Calabria dall’assessore alle politiche di genere di Reggio Calabria, Angela Martino. Sull’accountdella Tvdella, squadra di Serie B, infatti, era apparso un post con un (presunto) proverbio cinese: “alla sera dai unoa tua; tu non saiglielo dai, ma lei sì”. Successivamente il post è stato cancellato, ma si attendono comunicazioni ufficiali dal club granata. SportFace.

