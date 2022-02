The Rock apre il Super Bowl con un promo in pieno stile WWE (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dwayne “The Rock” Johnson ha aperto il Super Bowl LVI con un promo che ricordava i suoi giorni in WWE. The Rock ha presentato i Cincinnati Bengals e i LA Rams e ha usato i suoi slogan da wrestler. L’ex WWE Champion ha sottolineato che il Super Bowl è tornato a Los Angeles e che era “finalmente” giunto il momento di giocare. Anche uno spot per “WrestleMania Season” è andato in onda durante la prima metà dell’evento. L’introduzione Dopo aver parlato del percorso dei Los Angeles Rams e dei Cincinnati Bengals verso la finale, ha concluso il suo appassionato discorso dicendo: “È ora che tutti noi qui e milioni di persone in tutto il mondo siano testimoni di questi straordinari campioni, che lasceranno ogni grammo di sudore, fegato, orgoglio ed energia su questo ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dwayne “The” Johnson ha aperto ilLVI con unche ricordava i suoi giorni in WWE. Theha presentato i Cincinnati Bengals e i LA Rams e ha usato i suoi slogan da wrestler. L’ex WWE Champion ha sottolineato che ilè tornato a Los Angeles e che era “finalmente” giunto il momento di giocare. Anche uno spot per “WrestleMania Season” è andato in onda durante la prima metà dell’evento. L’introduzione Dopo aver parlato del percorso dei Los Angeles Rams e dei Cincinnati Bengals verso la finale, ha concluso il suo appassionato discorso dicendo: “È ora che tutti noi qui e milioni di persone in tutto il mondo siano testimoni di questi straordinari campioni, che lasceranno ogni grammo di sudore, fegato, orgoglio ed energia su questo ...

