Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: una terribile richiesta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Erik ed Ariane continueranno ad animare le trame di Tempesta d'amore, come segnalano gli spoiler tedeschi. La coppia sta progettando il proprio matrimonio dopo la decisione della dark lady di non lasciarsi sopraffare dalla malattia e il compagno la sta assecondando in questa scelta. Ariane ha anche chiesto a Selina di farle da testimone e lo stesso ha fatto Erik con Florian, ma presto nuvole oscure si addenseranno sulla felicità dei due innamorati. Tutto partirà quando la Kalenberg sognerà la sua defunta sua madre e mediterà la decisione di togliersi la vita. La donna comincerà anche ad avvertire sintomi sempre più gravi a causa dei farmaci che le sta somministrando il dottor Kamml in accordo con Christoph e si renderà conto che presto perderà del tutto la capacità di intendere e volere. A questo scopo, Ariane ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Erik ed Ariane continueranno ad animare le trame did', come segnalano gli. La coppia sta progettando il proprio matrimonio dopo la decisione della dark lady di non lasciarsi sopraffare dalla malattia e il compagno la sta assecondando in questa scelta. Ariane ha anche chiesto a Selina di farle da testimone e lo stesso ha fatto Erik con Florian, ma presto nuvole oscure si addenseranno sulla felicità dei due innamorati. Tutto partirà quando la Kalenberg sognerà la sua defunta sua madre e mediterà la decisione di togliersi la vita. La donna comincerà anche ad avvertire sintomi sempre più gravi a causa dei farmaci che le sta somministrando il dottor Kamml in accordo con Christoph e si renderà conto che presto perderà del tutto la capacità di intendere e volere. A questo scopo, Ariane ...

