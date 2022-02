Sonia Bruganelli lancia un’accusa a Lorenzo Amoruso che tuona: “Vuoi screditarmi!” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli ha sferrato un nuovo colpo basso a Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe accusato l’ex calciatore di aver chiesto aiuto ai fan di Jessica Selassié per mandare avanti nel gioco la compagna. Sonia Bruganelli contro Lorenzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionistaha sferrato un nuovo colpo basso a, compagno di Manila Nazzaro. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe accusato l’ex calciatore di aver chiesto aiuto ai fan di Jessica Selassié per mandare avanti nel gioco la compagna.contro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Sonia Bruganelli lancia un’accusa a Lorenzo Amoruso che tuona: “Vuoi screditarmi!” #gfvip #jeru - Teresa93821615 : @SBruganelli Adoro la signora Sonia Bruganelli è giusta ha capit che il g.f. è Solei tutto li Se non c c'era… - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli Vs Lorenzo Amoruso `Usa i Jeru per i voti`/ Lui replica `Povera...` #LorenzoAmoruso… - zazoomblog : “Non avete ancora capito cosa fa?”. GF Vip Sonia Bruganelli contro Lorenzo Amoruso. C’entra Manila Nazzaro -… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli attacca Lorenzo Amoruso: `Usa...` #LorenzoAmoruso #soniabruganelli -