Soleil Sorge spara a zero sull'atteggiamento di Alex Belli: "Non posso credere si sia abbassato a fare questo"

Da qualche giorno la casa del Grande Fratello Vip è stata sconvolta alla notizia che Alex Belli si appresta a tornare nel reality, momento in cui probabilmente cercherà di continuare il gioco che ha iniziato con Soleil Sorge e la compagna Delia Duran. Motivo per cui la stessa influencer italo-americana, in queste ore, si è lasciata andare a qualche duro commento sull'attore, non risparmiando critiche davvero velenose.

Soleil Sorge critica duramente l'atteggiamento di Alex Belli nel reality

Manca poco, dunque, al ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip e senza dubbio si tornerà alla dinamiche che si è creata tra lui, la compagna Delia, al momento prima finalista del reality, e la gieffina

