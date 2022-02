Servizio civile universale presso la Caritas di Benevento: info e dettagli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le candidature al Bando del Servizio civile universale sono state prorogate al 9 marzo 2022. Infatti, il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio civile universale ha pubblicato un’ulteriore proroga rispetto alla scadenza del Bando 2021 prevista per il 10 febbraio 2022. Secondo il decreto n. 87/2022 le candidature presentate dalle ore 14.00 del 10 Febbraio 2022 alle ore 14 del 9 marzo 2022 saranno ammesse con riserva. Si rende noto che presso la Caritas diocesana di Benevento è possibile presentare la domanda per il Servizio civile universale. Per info contattare la segreteria della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le candidature al Bando delsono state prorogate al 9 marzo 2022. Infatti, il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed ilha pubblicato un’ulteriore proroga rispetto alla scadenza del Bando 2021 prevista per il 10 febbraio 2022. Secondo il decreto n. 87/2022 le candidature presentate dalle ore 14.00 del 10 Febbraio 2022 alle ore 14 del 9 marzo 2022 saranno ammesse con riserva. Si rende noto cheladiocesana diè possibile presentare la domanda per il. Percontattare la segreteria della ...

