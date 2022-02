Se una cometa colpisse la Terra… Ecco come dovremmo reagire (Di lunedì 14 febbraio 2022) Se una cometa stesse per colpire il nostro pianeta, dovremmo reagire con prontezza e senza perdere nemmeno un minuto. Altrimenti? Secondo i maggiori esperti, faremmo la fine dei dinosauri… Un’ipotesi spaventosa: se una cometa colpisse la Terra… (Pixabay) – curiosauro.itcome reagire alla caduta di una cometa sulla Terra Uno studio un po’ particolare dell’università della California-Santa Barbara ha immaginato che cosa potrebbe succedere se una cometa o un asteroide del diametro di una decina di chilometri fosse in rotta di collisione con la Terra. Gli autori della ricerca hanno anche formalizzato uno scenario. Hanno immaginato una ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Se unastesse per colpire il nostro pianeta,con prontezza e senza perdere nemmeno un minuto. Altrimenti? Secondo i maggiori esperti, faremmo la fine dei dinosauri… Un’ipotesi spaventosa: se unala(Pixabay) – curiosauro.italla caduta di unasulla Terra Uno studio un po’ particolare dell’università della California-Santa Barbara ha immaginato che cosa potrebbe succedere se unao un asteroide del diametro di una decina di chilometri fosse in rotta di collisione con la Terra. Gli autori della ricerca hanno anche formalizzato uno scenario. Hanno immaginato una ...

blingspam : RT @jonasbrowin: brilli come una cometa con quella faccia da dea manco dovresti essere qua ma sopra ad una moneta con te ogni giorno è il m… - darkmeli777 : RT @jonasbrowin: brilli come una cometa con quella faccia da dea manco dovresti essere qua ma sopra ad una moneta con te ogni giorno è il m… - arlenespam : RT @jonasbrowin: brilli come una cometa con quella faccia da dea manco dovresti essere qua ma sopra ad una moneta con te ogni giorno è il m… - Manu83449580 : Se uno della Juve prende fuoco e comincia a saltellare diventa una stella cometa Allegri esprime un desiderio e si avvera - nyxreveur : RT @jonasbrowin: brilli come una cometa con quella faccia da dea manco dovresti essere qua ma sopra ad una moneta con te ogni giorno è il m… -