Sci alpino, Tommaso Sala: "Mi è passato il mal di schiena. Sulla neve rovinata faccio più fatica"

Mancano ormai meno di 48 ore all'appuntamento dello slalom maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022; la gara è infatti prevista per dopodomani, mercoledì 16 febbraio e non mancheranno gli azzurri in gara. Tra questi, figura Tommaso Sala, classe 1995, reduce da una buona prestazione nello slalom in Coppa del Mondo a Kitzbuehel e Schaldming nel gennaio scorso, piazzandosi rispettivamente al sesto e al settimo posto. I preparativi per Sala stanno procedendo per il meglio, avendo anche superato i problemi fisici: "Fisicamente sto bene; nei giorni scorsi ho avuto un po' di mal di schiena ma adesso sto meglio, è quasi passato". A che ora parte Sofia Goggia e con che pettorale: programma preciso discesa, startlist, canale tv La preparazione, anche a livello tecnico, procede come da programma;

